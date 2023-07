Ligabue continua nel segno di Milano e Roma: nuove date nei palasport

Dopo aver fatto fare “sogni di rock ‘n’ roll” a 100.000 persone, Ligabue si prepara a tornare live da ottobre con un tour nei palasport a cui si aggiungono ora due nuove date: venerdì 10 novembre al Mediolanum Forum di Assago a Milano e sabato 18 novembre al Palazzo dello Sport di Roma. Inoltre raddoppia la data di Bari: oltre al 24 novembre, ci sarà uno show aggiuntivo al Pala Florio in programma il 25 novembre. I biglietti per la seconda data di Bari sono disponibili dalle ore 16 di oggi, lunedì 17 luglio, mentre quelli per le date di Milano e Roma saranno in prevendita dalle ore 16 di mercoledì 19 luglio.