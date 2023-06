Ligabue ci svela i suoi “piani” per la finale di Champions League dell’Inter

Luciano Ligabue sarà tra i protagonisti di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, il 30 giugno, al Foro Italico di Palermo. Prima del grande appuntamento, il rocker è passato a trovarci per parlare delle ultime novità, con un nuovo singolo, un album in arrivo e i concerti negli stadi in vista, ma anche per raccontarci alcune curiosità: dalla stima per Nino Frassica e Renzo Arbore, fino al programma per la finale di Champions League della sua Inter, ancora insieme al figlio.