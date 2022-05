Ligabue annuncia ospiti per il concerto-evento a Campovolo: il primo nome

Ci saranno anche diversi amici alla grande festa che Luciano Ligabue sta preparando per i suoi 30 anni di carriera a Campovolo, dopo oltre due anni di attesa. Mancano pochi giorni, infatti, al concerto-evento “30 anni in un (nuovo) giorno”, sold out da tempo e in programma il 4 giugno. Tutti i nomi degli artisti saranno svelati in questi giorni: il primo ad essere annunciato è stato Gazzelle.