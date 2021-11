Ligabue: ampliata la capienza della RCF Arena di Reggio Emilia

A seguito delle verifiche tecniche, la commissione ha stabilito l’ampliamento della capienza di 3mila e 195 posti per la RCF Arena di Reggio Emilia, portandola quindi da 100mila a 103mila e 195. A inaugurare lo spazio, creato rigorosamente ad hoc per la musica, sarà l'evento live “30 anni in un nuovo giorno” con cui Luciano Ligabue festeggerà i 30 anni di carriera.