Ligabue, 30 anni di carriera: la scommessa vinta e la scommessa persa

Intanto si avvicina il concerto evento del 4 giugno a Campovolo, più volte rimandato a causa della pandemia, con cui Ligabue festeggerà questi stupendi 30 anni di carriera e, per il prossimo autunno, sono già in programma cinque concerti all’Arena di Verona ma, per il cantante, la location non fa molta differenza: “Io quando sono sul palco godo, me la godo, godo dello spettacolo che ho di fronte, quindi non vedo l’ora di rivivere questa esperienza. Che sia a Campovolo, che sia all’Arena di Verona, che sia in un club, che sia in un teatro, che sia in uno stadio, che sia in un palazzetto dello sport, per me cambia relativamente. Quello che si ripete sempre, per me, è la magia dello stare su un palco e aver di fronte qualcuno che ha voglia di cantarmi in faccia le mie canzoni”.