Dopo il Festival di Sanremo, Levante incontra i fan in 3 appuntamenti speciali e parte alla volta dell'Europa per portare la sua “Magmamemoria” dal vivo. La cantante, che tra pochi giorni presenterà all'Ariston il brano “Tikibombom”, presiede anche la giuria del contest musicale di Anas “Sicurezza stradale in musica” realizzato in collaborazione con Radio Italia.

Il pezzo sanremese si inserisce in “Magmamemoria MMXX”, la riedizione dell'ultimo album in uscita il 7 febbraio con 31 brani, altre 4 bonus track e il concerto registrato al Forum di Milano.

Levante porterà tutto questo live con un tour che partirà dall'estero per terminare in Italia: si esibirà esattamente il 13 maggio a Bruxelles, il 14 ad Amsterdam, il 16 a Londra, il 18 a Parigi, il 30 a Madrid e il 31 a Barcellona. In estate, quindi, arriverà nel nostro Paese per gli appuntamenti del 2 luglio a Genova, del 30 luglio a Roma e dell'1 agosto a Patti Marina (Messina), nella sua Sicilia.

#MagmamemoriaMMXXTour

Non vedo l’ora di tornare sul palco.

Biglietti disponibili da ora



Ci vediamo in tour!https://t.co/EB3M6Umadk pic.twitter.com/G7kMuqEk7u — Levante (@levantecanta) January 29, 2020

“Non vedo l'ora di tornare sul palco”, ha commentato lei sui social. I biglietti per il “Magmamemoria MMXX Tour” sono già disponibili.

Prima di dare il via ai concerti, Levante incontrerà i fan in 3 appuntamenti speciali: l'11 febbraio a Milano, il 12 a Roma e il 13 a Palermo.

Prima di vederci a maggio in tour ci incontriamo dopo Sanremo per autografi e abbracci



11/2 ore 17.00 MILANO MONDADORI Megastore P.zza Duomo



12/2 ore 17.00 ROMA MONDADORI Bookstore P.zza Cola di Rienzo 81



13/2 ore 17.00 PALERMO MONDADORI Bookstore Via Roma 270/272 pic.twitter.com/onfCTtaumO — Levante (@levantecanta) January 28, 2020

Tutte le novità seguiranno l'esperienza tra i Big del Festival di Sanremo 2020: il brano proposto dall'artista si intitola “Tikibombom”; nella serata dedicata alle cover dei pezzi che hanno fatto la storia della kermesse, invece, canterà con Francesca Michielin e Maria Antonietta “Si può dare di più” la cazone cui Morandi, Ruggeri e Tozzi trionfarono nel 1987.

Intanto, Levante si è impegnata anche per la sicurezza stradale accettando di presiedere la giuria della terza edizione di “Sicurezza stradale in musica”, il contest musicale ideato da Anas e realizzato in collaborazione con Radio Italia. “Se guidi, guida e basta”, ha detto in un video sui social per lanciare l'iniziativa.

Il concorso, che ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi che si possono corrono in determinate situazioni al volante, è rivolto a cantanti, musicisti o band emergenti di musica rap, trap, indie e indie rock: tutti gli artisti sono chiamati a presentare brani inediti sul tema della guida sicura e senza distrazioni, che parlino del viaggio “on the road” alla scoperta della bellezza dei paesaggi, dell'amicizia e della strada. Ci si può iscrivere fino al 30 marzo 2020 sul sito www.sicurezzastradaleinmusica.it: clicca qui per tutti i dettagli.

La giuria, che vede anche la presenza della nostra speaker Daniela Cappelletti, selezionerà i finalisti da cui emergerà l'artista vincitore che avrà diritto ad esibirsi nel pre-show di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO 2020.