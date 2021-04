Levante ha annunciato che prima dell'estate uscirà il suo terzo romanzo, dal titolo “E questo cuore non mente”.

Il libro sarà preceduto dall'audiolibro di “Se non ti vedo non esisti”, il suo primo romanzo, letto da lei.

Nelle scorse settimane Levante, all'anagrafe Claudia Lagona, aveva dato qualche indizio sui social. Ora è arrivata la conferma: “Ritorna Anita, la mia antieroina, un personaggio che ho amato e odiato, ma sincero come pochi. Ritorna vivisezionando fino all’osso tutto quello che è stato, per cambiare quello che sarà. Un’immersione profonda e potente nella scienza dell’emozione, dove la mente è il cuore di tutto”, ha scritto su Instagram.

“E questo cuore non mente” è infatti il seguito del precedente romanzo dell'artista “Questa è l'ultima volta che ti dimentico”.

Annunciando l'uscita del libro, Levante ha commentato: “Scrivere questo romanzo, per me, è stato un atto di coraggio, di grandissimo coraggio e spero di aver fatto il massimo... E se non avrò fatto il massimo, se non sarò stata brava, puntuale, impeccabile... questa volta quella bambina mi perdonerà”.

La cantautrice di Tikibombom e Sirene ha aggiunto che il libro è dedicato “a tutti i bambini del mondo, a quelli che sono guariti e a quelli che scopriranno di dover guarire”.