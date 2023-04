Levante suona il piano ma non ha fatto i conti con la figlia Alma - VIDEO

Levante ha già detto, anche ai microfoni di Radio Italia solomusicaitaliana, che la figlia Alma Futura sarà con lei all’Arena di Verona il 27 settembre per il concerto “Opera Futura”. L’artista, reduce da Sanremo in cui ha cantato "Vivo", sta provando la scaletta ma ormai “non c’è pace”. La piccola, che ha un anno e quasi due mesi, interrompe la mamma ripetutamente, reclamando attenzioni mentre lei suona il pianoforte. Levante prova a restare concentrata e a temporeggiare, ma finisce per scoppiare in una bella risata. Il siparietto ricorda molto quello postato da Tiziano Ferro poco tempo fa, quando lui doveva restare serio per alcune interviste e non ci riusciva a causa dei due figli, Margherita e Andrès.