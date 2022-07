Da pochi giorni, mamma, papà e figlia si sono “rifugiate” in Liguria, come ha raccontato la stessa cantautrice: “Avevo bisogno di mare e poesia e qui ce n’è parecchia. Modifico alcuni testi e Alma impara a gattonare, Pietro legge il giornale”, ha scritto proprio a corredo di una foto in compagnia della bimba. “Amo la mia vita normale in un tre stelle davanti al mare”