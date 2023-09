Levante in tour nei teatri: un nuovo capitolo dopo la magia all’Arena di Verona

“Opera Futura Live nei Teatri” partirà a marzo, da Livorno. L’annuncio di questo “nuovo capitolo”, come l’ha definito la stessa Levante (immortalata nella foto in alto da Kimberley Ross), arriva a poche ore di distanza dalla notte magica che ha visto la cantautrice protagonista all’Arena di Verona. Prima di concentrarsi sui live che verranno, l'artista ha voluto affidare ai social un lungo messaggio per spiegare “quanto sia stato sorprendente” arrivare a tenere un concerto all’Arena dopo 10 anni di musica: “Ho vissuto la gioia di vedervi arrivare da ogni parte d’Italia per celebrare un decennio per me importante, in un luogo magico”, ha scritto ai fan. “Non ho tremato, nemmeno per un istante. Ero soltanto felice di essere lì, per me e per voi”.