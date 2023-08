Levante e l’aereo perso a Palermo per… un piatto di pasta. VIDEO

Ieri, Levante è arrivata in aeroporto a Palermo un’ora prima del volo per Bari, previsto alle ore 12.25. Aveva fame, così si è fermata in un ristorante, dove ha ordinato della pasta con le sarde, un caffè ed è stata un po’ al telefono. Il tempo è volato, troppo. In un attimo si sono fatte le ore 12.09. In fretta e furia ha raggiunto il gate (che, tra l'altro, era piuttosto lontano). Tutto è stato inutile: non poteva più salire a bordo. Ha cercato immediatamente un altro volo, ma non lo ha trovato. Ha dovuto aspettare "ore interminabili" (una ventina quasi) in aeroporto prima di riuscire a prendere un nuovo volo.