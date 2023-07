Levante “gioca in casa” nella sua Sicilia per RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. Canterà, lo fa sempre con la sua grande voce, e a volte lo fa anche quando è arrabbiata. Claudia lo ha raccontato nell’intervista con la nostra Redazione in cui ha parlato anche di sogni, delle volte che si dimentica le parole delle sue canzoni e della figlia Alma Futura in tour per tutta l’estate o quasi con lei prima dell’Arena di Verona.