Levante: “All'Arena di Verona con Alma Futura. Alfonso? È come un figlio”

Il progetto di Levante, come sempre, ha una tinta dominante fin dalla copertina: “Sono un po' ossessionata dai colori in generale, per cui spesso quando scrivo un album mi muovo attraverso i colori: per 'Magmamemoria” era il rosso, per 'Nel caos di stanze stupefacenti' era il blu, per 'Opera Futura' è il verde perché il tema principale è la speranza, quindi è stato quasi telefonato questo colore qui”.