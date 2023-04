Leo Gassmann: “Volo rovescio” è il nuovo singolo scritto ancora da Riccardo Zanotti

“Volo rovescio” è il nuovo singolo di Leo Gassmann, che segue il successo di “Terzo cuore” a Sanremo 2023 e la recente collaborazione con Ron. Così come il brano portato pochi mesi fa al Festival, anche il nuovo pezzo è scritto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: arriva domani, venerdì 21 aprile, su Radio Italia solomusicaitaliana, come ultimo estratto dall’album “La strada per Agartha”.