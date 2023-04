Leo Gassmann: il video di “Volo Rovescio” e le prime date del tour

Leo Gassmann sta vivendo “un sogno”. È questa la definizione che il giovane artista ha scelto per descrivere non solo quello che è successo negli ultimi mesi, a partire dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ma anche quello che sta per arrivare: dopo il lancio di “Volo Rovescio”, il nuovo singolo che ora è accompagnato anche dal video ufficiale, Leo Gassmann ha infatti già annunciato le prime date del prossimo tour che lo porterà in tutta Italia.