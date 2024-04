Leo Gassmann: il nuovo singolo “Take That” e le prossime date dal vivo

Il testo del brano, che racconta di un sentimento d'amore altalenante, è stato scritto dallo stesso Gassmann insieme a Marco Rissa, tra i fondatori dei Thegiornalisti. La produzione, ispirata alle sonorità anni '80, è dei Room9. “Take That” racconta di un amore un po' folle, che fa sentire i protagonisti come fossero parte di iconiche band planetarie come i Take That o i Daft Punk, pronti però a sciogliersi dopo un grande tour mondiale.