Leo Gassmann, fuori il suo nuovo singolo "Capiscimi"

Leo Gassmann è pronto per l'estate con "Capiscimi", il nuovo singolo che da venerdì 2 giugno sarà in onda su Radio Italia Solomusicaitaliana. Il brano è un uptempo divertente e ballabile, scritto da Marco Rissa, uno dei membri dei Thegiornalisti; "Capiscimi" sarà aggiunto alle tracce dell'album "La strada per Agartha", che contiene già il precedente singolo "Volo Rovescio" e "Terzo Cuore", entrambi co-scritti con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.