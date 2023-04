Le voci di Paolo Benvegnù e Malika Ayane insieme in “Non esiste altro”

Il cantautore ha descritto così la sua nuova canzone, in cui la sua voce si unisce in un emozionante duetto a quella di Malika Ayane: “Non Esiste altro è un risveglio, una rinascita quotidiana, è una storia antica come il tempo. La volontà di combaciarsi degli amanti e le difficoltà del quotidiano, nell'impossibilità di trovare un proprio posto nel mondo".