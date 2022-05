Le Vibrazioni tornano in tour dal 14 maggio

Il calendario, che è in aggiornamento, prevede nove concerti, per ora. Il primo è in programma il 14 maggio a Olbia; a seguire, l’1 giugno a Guglionesi (Campobasso), il 13 a Capistrello (L'Aquila), il 2 luglio a Fara Novarese (Novara), il 21 a Pianezza (Torino), il 27 a Centobuchi – Monteprandone (Ascoli Piceno), il 31 a Zafferana Etnea (Catania), il 12 agosto a Specchia (Lecce) e il 17 a Irsina (Matera).