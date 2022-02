Le Vibrazioni, Sanremo: “Vessicchio non c'è, speriamo per la serata cover”

Secondo voi come mai siete l'unica band in gara? “In due anni di lockdown non c'è stato nemmeno modo di andare in studio tutti insieme. Poi i ragazzi sono un po' viziati dalla tecnologia e spesso preferiscono rimanere in camera loro col computer. C'è anche il discorso su che tipo di vita ha una rock band e sulle dinamiche di tipo commerciale. Una band quando va a Sanremo deve far uscire un album per fare poi concerti. In questo momento storico èè difficile pianificare un tour a sei mesi di distanza. Alcuni colleghi magari hanno reputato poco funzionale venire a Sanremo e dover star fermi poi. Noi l'1 ottobre 2022 suoneremo al Fabrique di Milano”