Le Vibrazioni: il nuovo singolo “Rosa intenso” e il tour nei club nel 2023

Francesco Sarcina, leader del gruppo, ha parlato di un brano dalla grande intensità, nascosta dietro a un’apparente delicatezza: “Con questa canzone e con questo video vorrei semplicemente far capire quanto sia sempre stato per me naturale il concetto di amore e di rispetto per chiunque, a prescindere dal colore della pelle e dall'orientamento sessuale”, ha spiegato il cantante.