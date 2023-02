Le Vibrazioni: “Ecco come riportiamo Beppe Vessicchio a Sanremo 2023”

Proprio “Vieni da me”, scelta dai Modà come cover da eseguire a Sanremo 2023 insieme al gruppo rock, compie 20 anni, come il primo album della carriera del gruppo di Sarcina, intitolato “Le Vibrazioni” e lanciato da una hit come “Dedicato a te”. Quest’anno, quindi, ci sarà da festeggiare: “Abbiamo pensato a un sacco di cose carine che faremo a breve, però non mi sembra il caso di anticiparle”, svela ancora il cantante, prima di lasciarsi andare a una riflessione sulla sua carriera. “Rivedendo tutto quello che abbiamo fatto e pensando a tutte le cose incredibili che sono successe, ci sentiamo davvero fortunati, è proprio bello. La gente che ci ha seguito e i fan che cantano le nostre canzoni da sempre vanno ringraziati, gli va ridato l’entusiasmo che hanno dato a noi”.