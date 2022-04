Le Vibrazioni: da Sanremo con “il Grande Deidda” al “battesimo” di Sarcina

Non è stato, comunque, un Sanremo semplice per Le Vibrazioni, a causa di tutte le restrizioni: la band, infatti, si è ritrovata a soggiornare da sola in hotel, senza nemmeno la possibilità di mangiare insieme o uscire la sera. È in queste circostanze che il batterista Alessandro Deidda si è creato il personaggio del “Grande Deidda”, ispirato un po’ al film cult “Il Grande Lebowski” e presentato con un originale cortometraggio sui social: in queste strane vesti, ha iniziato a creare, davanti alle camere, una sorta di ambiente comune. “Piano piano, con gli oggetti all’interno dell’hotel, ho allestito la camera e il corridoio come fosse un locale”, racconta il musicista. Anche Francesco Sarcina ricorda: “Lui trovava una pianta e la prendeva… Saccheggiava tutto quello che trovava in giro! Alla fine, il corridoio è diventato un locale”. Stefano Verderi, chitarrista de Le Vibrazioni nonché vicino di stanza di Alessandro, ha filmato tutto prima che finisse su Instagram: “Lo vedi cosa stai facendo?”, gli chiedeva invano. “Ormai ero già in vestaglia...”, conclude però Alessandro, in difesa del suo nuovo personaggio. Trovate alcune scene del “Grande Deidda” nella video-intervista #atupertu visibile qui sotto.