Le sculture di Fedez alla Triennale di Milano

Nell’ultimo giorno di mostra, il 4 aprile dalle 18.30, l’opera sarà messa all’asta in collaborazione con Sotheby’s Italia e i proventi saranno interamente devoluti alla Fondazione Together To Go (Tog), insieme a parte del ricavato del disco, per la costruzione di una nuova sede a Milano. Tog è un centro di eccellenza che offre cure riabilitative gratuite a più di 100 bambini con gravi patologie neurologiche.