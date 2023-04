Le nuove certificazioni dicono che Sfera Ebbasta è sinonimo di Disco di Platino

Il trapper è infatti presente, come artista principale o come collaborazione, all’interno di ben 4 brani premiati questa settimana: il numero più impressionante è quello registrato dal singolo “Mi fai impazzire” con Blanco, che supera gli 800mila download e conquista l’ottavo Disco di Platino in meno di 2 anni, ma Sfera ottiene anche 3 Platini per il pezzo in spagnolo “Hace calor”, 2 Platini per “Bang bang” e il primo Platino per “Giovani re”.