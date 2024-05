Le novità su Sanremo 2025 e non solo: le ultime news di Radio Italia Music Week

Per delle novità musicali che sono già arrivate, ci sono tanti live che devono ancora arrivare: a proposito, ci sono grandi notizie sul ritorno sul palco di Jovanotti, dopo la convalescenza dovuta all’ultimo incidente in bicicletta. Per saperne di più, non vi resta che seguire la nuova puntata di Radio Italia Music Week, a cura della nostra Redazione e con la conduzione di Daniela Cappelletti.