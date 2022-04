Le cose che non dico: il nuovo singolo di Giordana Angi su Radio Italia

Per Le cose che non dico, Giordana Angi ha esplorato nuove direzioni musicali. “Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d’inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi”, ha confessato. “Voglio cercare di rimanere fedele a quell’esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché”, ha poi concluso.