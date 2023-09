LDA: il suo nuovo singolo è anche la sigla della seconda stagione di “DI4RI”

Il brano arriva a settembre non a caso, in un malinconico periodo in cui i bei momenti vissuti in vacanza lasciano spazio alla vecchia routine di sempre e al ritorno a scuola: “Come il mare si riprende i castelli di sabbia abbandonati sulla spiaggia, così i ricordi delle calde giornate estive iniziano a svanire”, è la descrizione che accompagna l’uscita di questo pezzo, caratterizzato da sonorità moderne pensate per una nuova stagione.