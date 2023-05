Lazza, un altro Platino dopo il tour nei palazzetti: “È stato indimenticabile”

“Ci vediamo al Summer Tour”, è la chiusura di messaggio, un invito chiaro per i fan ad andarlo a vedere nella tranche estiva del tour al via il 24 giugno. Prima, però, c’è un’altra importante occasione per vedere Lazza dal vivo: il rapper infatti è tra i protagonisti di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, il 20 maggio in piazza Duomo a Milano, e salirà per la prima volta sul palco del più grande evento gratuito di musica live in Italia.