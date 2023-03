Lazza: terza settimana al primo posto con “Cenere” e nuove date in estate

Continua così il momento d'oro per Lazza, che ha anche aggiunto 6 nuove date al suo “Ouver-Tour Summer 2023”, che partirà il 24 giugno dal Castle On Air di Bellinzona. Gli appuntamenti estivi diventano così 19, tra cui il più atteso è quello dell'8 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano.