Lazza: Sirio primo. Cenere al top delle hit da 5 settimane e in radio da 4

“Sirio 1 per la 21esima settimana. Cenere 1 radio, 1 fimi, 1 Top 50”. A riassumere così tutti i primi posti è Lazza stesso: in primo luogo il disco, pubblicato l’8 aprile scorso e già incoronato il più venduto del 2022, è in vetta alla classifica FIMI per la 21 settimana su 49 dal momento dell’uscita, un record assoluto per la storia della musica italiana.