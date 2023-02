Lazza, Sanremo: “Niente piano? Non faccio quello che gli altri si aspettano”

Tra Sanremo e i prossimi live, il rapper spera di riuscire a prendersi una piccola pausa: “Vorrei farmi una vacanzina di 3 o 4 giorni. Poi andrò a fare le prove per i palazzetti, prima delle due date speciali all’Ippodromo di San Siro e all’Arena di Verona. Ho visto tanti concerti in queste grandi location, ho avuto anche modo di partecipare come ospite. Non me l’aspettavo, però ci ho sperato tanto e ho lavorato tanto per arrivare lì anch’io”.