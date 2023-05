Lazza: la soddisfazione per i suoi successi e un San Siro "nell'aria"

Tu scrivi e stai continuando a scrivere...

In questo periodo sto andando in studio tutte le sere. Anche se magari poi non faccio niente. La mia testa matta mi porta a pensare che se passano due giorni e non butto giù idee, entro in una fase discendente. Il mio ultimo disco ha fatto tanto, sono grato a chiunque abbia dedicato tempo alla musica e a me. Mi sto godendo questo momento ma sono consapevole che possa finire. Mi spaventa perché so che dovrò fare di più.