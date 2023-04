Lazza, in concerto al Forum di Assago, dedica Cenere ad Amadeus

Lazza ha anche cantato brani mai inseriti in scaletta: si tratta di Nulla di, contenuto nell'album dei record Sirio. Si è esibito insieme a diversi colleghi e amici. Con Fred De Palma ha duettato sulle note di Mala. "Lui è stato il primo a credere in me. Durante le mie prime gare di freestyle mi votava sempre. È il mio modo di sdebitarmi", ha aggiunto. Con Sfera Ebbasta (presentato come il "King del rap") ha intonato Piove e S!ri!. Ha chiamato sul palco Takagi & Ketra, che hanno creato hit come Panico.