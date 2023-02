Lazza: dopo il 2° posto a Sanremo, un nuovo Platino e un lungo tour estivo

Di pari passo, è ritornato in voga “Sirio”, il terzo e ultimo disco di inediti di Lazza: il progetto, già a lungo al numero 1 per gran parte del 2022, è di nuovo in vetta alla classifica degli album più venduti in Italia: da quando è stato pubblicato, nell’aprile dello scorso anno, è la 19esima settimana che accade: solo Vasco Rossi ci era riuscito, 12 anni fa. Gli acquisti, inoltre, spingono “Sirio” verso il quinto Disco di Platino, equivalente a oltre 250mila copie vendute: è il 43esimo della sua carriera, oltre ai 37 Dischi d’Oro.