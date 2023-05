Lazza: dal Muretto di San Babila all’Arena di Verona, con il sogno di uno stadio

Lazza aggiunge un altro tassello a una carriera in cui si è già esibito in alcune delle location più importanti d’Italia: domani, sabato 20 maggio, sarà per la prima volta a RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, in Piazza Duomo a Milano. L’artista frequenta ancora i luoghi in cui è cresciuto ma, dopo il grande successo a Sanremo e il concerto speciale con la nonna all’Arena di Verona, ora non si nasconde e sogna uno stadio: ecco la sua video-intervista #atupertu, proprio da Piazza Duomo, con la Redazione di Radio Italia solomusicaitaliana.