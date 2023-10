Lazza da leggenda: “Sirio” è il disco rap più certificato di sempre in Italia

Non sono da meno grandi successi del passato, che hanno fatto la storia della musica italiana e che continuano a ottenere risultati grazie alla loro versione in digitale: così, per “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani e “Ti amo” di Umberto Tozzi, arriva un nuovo Platino, mentre “Pescatore” di Pierangelo Bertoli feat. Fiorella Mannoia conquista l’Oro.