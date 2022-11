Laura Pausini vola a Las Vegas per i Latin Grammy insieme al papà

Laura Pausini, accompagnata dal padre, è partita da Roma, ha fatto scalo a New York ed è arrivata a Sin City, così come viene ribattezzata la città americana. “Questo viaggio lo faccio dopo tanto tempo insieme a mio babbo, che la voglia di viaggiare e il sacrificio di lasciare a casa tutto ciò che si ama, me li ha insegnati con determinazione e rispetto per il nostro mestiere”, ha scritto Laura in un post.