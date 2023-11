Laura Pausini: una lettera-social per il compleanno del “vero amico” Biagio Antonacci

“Caro Biagio. Oggi è una giornata importante per la tua vita e per chi ti vuole bene. Ultimamente non possiamo vederci molto per le distanze e gli impegni di entrambi ma posso dirti che per qualche meraviglioso motivo, un po’ di anni fa, quando ci siamo incontrati, ho capito che avrei avuto da quel momento un vero amico del quale fidarmi. Ti voglio bene sinceramente come un vero fratello e per questo mi manchi spesso. Oggi che è il tuo compleanno vorrei poterti abbracciare con le braccia e non con le parole. Ti auguro di essere felice e sereno oggi e sempre. Con tutto il mio cuore. Quello che puoi definitivamente di una sorella. Buon compleanno Lau”.