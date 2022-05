È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno live di Laura Pausini, in programma tra meno di un mese in occasione del raduno ufficiale con il fan club: “Be Me”, l’evento esclusivo che vede Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, è in programma l’8 giugno a Campovolo. Dalla scaletta al dress code, sembra essere tutto pronto: ecco le istruzioni, date personalmente da Laura, per partecipare alla grande festa. “Non vedo l’ora!”, dice già lei.