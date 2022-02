Laura Pausini torna a Sanremo: “Non mi aspettavo di condurre l’Eurovision”

Ieri sera, al Festival di Sanremo, hai raccontato “La scatola”, un brano parla di te e di cosa sarebbe successo se non avessi fatto quel Festival...

“Durante la pandemia, anche se sono 29 anni che ci penso, ogni mattina mi chiedevo che cosa sarebbe successo nella mia vita se non avessi vinto Sanremo. Stando molto più in casa, ho avuto il tempo di guardare delle vecchie foto e trovare materiale di scuola, un vecchio diario… Mi è venuta continuamente in mente questa immagine di me ‘non famosa’. Nel corso degli anni ho immaginato varie volte cosa sarebbe potuto succedere e cosa avrei fatto. Ovviamente non posso ancora raccontarlo, perché è nel film ‘Laura Pausini - Piacere di conoscerti’, che esce il 7 aprile. ‘Scatola’ è la sua colonna sonora: l’ho voluta presentare prima del film perché volevo vedere le reazioni delle persone. Non voglio che però ‘Scatola’ sia dedicata solo a Laura: in realtà, è una canzone dedicata proprio alla ricerca dei ricordi, che sono le nostre radici e formano la nostra vita e la nostra personalità. ‘Scatola’ è una parola simbolica, quello che conta è il suo contenuto, che in questo caso è la mia mente. Ho visto tante persone, anche sui vostri social, che dedicavano ‘Scatola’ a un destinatario diverso, ed è giusto così. La mia destinataria sono io da piccola.”