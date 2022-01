Laura Pausini + Madame: Radio Italia lo sapeva già da un anno

“Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica. A mio modo ci sono riuscita”, ha aggiunto su Instagram Laura rivolgendosi ai suoi fan. Dalle ore 20 di giovedì 20 gennaio infatti, grazie a Urban Vision e con il supporto di Prime Video, i digital screen di Milano (Corso Garibaldi), Roma (Piazza Navona), Madrid (Plaza del Callao), Parigi (Tour Eiffel), Città del Messico (numerosi schermi in vari punti della città), Brasilia (Asa Norte Boulevard), Miami (Bay Side) e New York (Times Square), per la prima volta ospiteranno un’esclusiva performance in 3D con l’esecuzione del brano che da quel momento sarà disponibile in tutti gli store digitali.