Laura Pausini: la maratona di concerti in 24 ore e il nuovo singolo

“Ho pensato tanto a come festeggiare questo nostro anniversario. La mia storia d’amore più lunga io l’ho creata con chi mi ha scelta come la loro voce. Durante questi anni di Covid, seppur vivendo viaggi ed emozioni indescrivibili con il Golden Globe, gli Oscar, il docufilm ed Eurovision, ho avuto molto tempo per riflettere su questi miei 30 anni di vita nel mondo. Ho capito che mi stavo adattando ai ritmi di chi si accontenta, e non mi piacevo, non mi riconoscevo. Ho cercato di trovare in me una forza che sinceramente avevo perso e anche per questo ho disegnato un logo con una donna (che sono io) che corre avanti attraverso il tempo. Voglio e devo farmi questo regalo: sapere che non sono arrivata alla meta , che c’è ancora altro da scoprire, e spiegare a chi crede in me che anche le persone che hanno vissuto quello che ho avuto l’onore di vivere io, possono trovare un nuovo coraggio, nuovi stimoli, nuove mete… perché non è bello che ci si sieda sul passato, io penso che solo guardando avanti possiamo trovare una speranza e sentirci vivi, possiamo trovare la gioia nel cuore, possiamo capire che c’è ancora tanta vita da andare a conoscere. Ecco perché ho voluto fare una pazzia, 24 ore,3 città, 2 continenti, 5 lingue, 30 anni. Non sapevo davvero se ce l’avrei fatta, ma se noi persone famose siamo così tanto osservate e giudicate, io preferisco che chi mi segue veda che mi impegno, mi pongo nuove sfide e non per megalomania, ma per vivere, per sentirmi utile, anche se potrei godermela senza fare sforzi… ecco io mi voglio mettere sempre in discussione, con tutta la passione che ho, finché avrò forza”.