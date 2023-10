Per Laura Pausini non si avvicina solo l’appuntamento col nuovo album, ma anche con i Latin Grammy 2023. È un momento molto atteso per la cantante, che riceverà il premio come “Persona dell’anno 2023”. Il giorno fissato in calendario è il 16 novembre e il luogo della cerimonia è il Centro esposizioni e conferenze FIBES di Siviglia, in Spagna.