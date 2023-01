Laura Pausini, conto alla rovescia per il suo ritorno. Ora manca davvero poco

Nell’attesa, Laura Pausini ha ottenuto due nomination ai Premi Lo Nuestro. Il Premio Lo Nuestro è un importantissimo riconoscimento nato nel 1989 nel quale vengono premiati i più importanti esponenti della musica latina in tutto il mondo. A partire dal 1995, Laura ha ricevuto ben 20 nomination al Premio, comprese le due di quest’anno, vincendolo per ben quattro volte. Non solo, nel 2018 Laura ha anche presentato la manifestazione. Comunque le candidature di quest’anno sono come miglior artista pop femminile e per la canzone dell’anno con “Caja”, la versione spagnola di “Scatola”. La serata di premiazione si terrà il 23 febbraio.