Laura Pausini, Anime Parallele: tutto quello che devi sapere sul nuovo album

In “Anime parallele” si sente forte anche l’impronta della famiglia. C’è ovviamente il marito Paolo Carta sempre fianco di Laura Pausini, ma anche la figlia Paola che duetta con lei in “Dimora Naturale”. “Non andrò in giro con mia figlia a cantarla. Sono preoccupata che faccia la cantante un giorno, speriamo che faccia l’architetto. Farò il primo tour con Paola che va alle elementari, la quinta peraltro. Non voglio farla staccare da scuola, in Europa non viene con noi e cerchiamo di rientrare da lei nei giorni off, per questo non vado a Sanremo. In America la portiamo con una tutor, vediamo se funziona”.