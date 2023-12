Laura Pausini a Bari: la benedizione di Don Piero durante il concerto

Laura Pausini si stava esibendo per la prima delle due date pugliesi del tour mondiale, quando a un certo punto ha deciso di farsi raggiungere da un prete, Don Piero appunto. In mano, lui aveva un cartello con la scritta: “Dopo la Madonna e Gesù, Laura ci sei tu!!!”. La strana coppia ha anche intonato una canzone che solitamente viene proposta in chiesa: Servo per amore.