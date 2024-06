Laura Pausini: 5 miliardi di ascolti per le sue canzoni in streaming

Il suo decimo tour mondiale, il “Laura Pausini World Tour 2023/2024”, ha superato i 450mila spettatori grazie ai sold out registrati nelle arene e nei palazzetti più prestigiosi in Europa, Sud America e negli Stati Uniti. Dopo l’ultimo trionfale show in 5 lingue sul palco dello storico The Theater At Madison Square Garden di New York, è attesa a grande richiesta il prossimo novembre e dicembre con un’ultima leg, che partirà con una doppia data a Londra, per poi attraversare l’Europa e l’Italia.