Laura Pausini, 30 anni in 24 ore: maratona mondiale con 3 live speciali

I 3 live, aperti al pubblico e a ingresso libero, andranno in scena a New York, Madrid e Milano, tra il 26 e il 27 febbraio. Laura ha scelto così di celebrare una carriera in cui, oltre ad aver venduto più di 75 milioni di album e calcato i palchi più prestigiosi, ha collaborato con artisti che hanno fatto la storia della musica e ha ottenuto la nomination agli Oscar e la vittoria di un Golden Globe. #LAURA30, con 3 speciali performance esclusive, rappresenta quindi un grande regalo per i fan che, da ogni parte del mondo, potranno raggiungerla in una delle 3 location in Europa e America.