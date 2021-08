La violenza della luce, il singolo di Gianluca De Rubertis con Brunori Sas

Dopo avervi detto qualcosa su Sono un fan e Rubini, ora tocca a La violenza della luce, brano nato dalla collaborazione (e dall'amicizia di lunga data) tra Gianluca De Rubertis e Brunori Sas. "Questa collaborazione è avvenuta in una maniera del tutto naturale, tra telefonate serie e facete, e vini che dalla Calabria giungevano in via della Moscova, e amicizie che non si perdono mai nonostante tutto", ha raccontato Gianluca sui social.